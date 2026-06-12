Nieuw NPO-programma Wolven direct naar Disney+

Het nieuwe BNNVARA-programma Wolven wordt in augustus ook direct via Disney+ uitgezonden. Het is de eerste keer dat de NPO op deze manier met een buitenlandse streamingdienst werkt, heeft de publieke omroep vrijdag aangekondigd. Het programma is gebaseerd op het populaire spel Weerwolven.

"We zetten hiermee een belangrijke stap in hoe wij als publieke omroep willen samenwerken met commerciële mediapartijen", zegt Lucien Brouwer, lid van de raad van bestuur van de NPO, over de samenwerking met Disney. Volgens hem is Disney "een gevestigde naam, met verhalen waar we allemaal mee zijn opgegroeid, net zoals dat voor de rijke programmering van de publieke omroep geldt. Juist daarom geloven wij sterk in deze samenwerking, om zo met onze programma's nog meer mensen in Nederland te bereiken."

In het programma moet een groep onbekende deelnemers op zoek naar de wolven onder hen, die erop uit zijn om iedere speler er één voor één uit te schakelen. Het programma wordt al uitgezonden in Frankrijk en Duitsland.

De Nederlandse versie wordt gepresenteerd door Pieter Derks en Soundos El Ahmadi.