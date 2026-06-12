GUADALAJARA (ANP) - Feyenoorder Hwang In-beom bleef bescheiden na zijn hoofdrol tijdens de gewonnen eerste wedstrijd van Zuid-Korea tegen Tsjechië (2-1). De middenvelder tekende in Guadalajara voor een doelpunt en een assist en werd door de FIFA uitgeroepen tot 'man of the match'.

"Ik ben erg blij om mijn ploeg te helpen met het pakken van de 3 punten. Dat is alles wat ik wilde", zei Hwang na afloop tegen de pers. "Ik denk dat we de zege verdienden, omdat wij de hele wedstrijd domineerden. We hadden wel wat moeilijkheden met hun standaardsituaties. Ik ben erg dankbaar voor mijn ploeggenoten dat we zo'n moeilijke wedstrijd hebben doorstaan."

Tsjechië opende de score via een harde kopbal van Ladislav Krejčí. Hwang trok de stand halverwege de tweede helft gelijk met een wippertje na een fraaie actie. Op aangeven van Hwang schoof Oh Hyeon-gyu tien minuten voor tijd de 2-1 binnen.

Medegastland Mexico won het andere duel in de groep met 2-0 van Zuid-Afrika.