De nabestaanden van de vorig jaar overleden Amerikaanse zanger D'Angelo hebben dinsdag een nieuw nummer van de artiest uitgebracht. Het lied, Kamikazi, maakt deel uit van de soundtrack van de videogame Grand Theft Auto VI.

Volgens zijn broer Luther Archer Jr. had de zanger in november 2024 al toestemming gegeven om het nummer in de game te gebruiken en als single uit te brengen. D'Angelo werkte eerder samen met gamemaker Rockstar Games. Zo maakte hij het nummer Unshaken voor de game Red Dead Redemption 2 uit 2018.

Archer Jr. zinspeelt in een verklaring op de komst van meer postume muziek. "Michael heeft mij de enorm uitdagende taak gegeven om toe te zien op de uitgave van zijn postume werk", aldus de broer van de zanger. "Dat is een missie die moet worden uitgevoerd met de hoge standaarden en integriteit waarop hij zou hebben aangedrongen. Zonder compromissen."

D'Angelo, die wordt beschouwd als een van de pioniers van de neo-soul, overleed in oktober vorig jaar op 51-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker.