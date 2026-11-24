De politie doet onderzoek naar een inbraak op maandagavond in de woning van prins William en zijn vrouw Catherine, schrijven verschillende Britse media, waaronder The Sun. Het gaat om Anmer Hall op het landgoed Sandringham in Norfolk.

Volgens The Telegraph waren William, Catherine en hun drie kinderen niet aanwezig. Kensington Palace heeft aangegeven geen commentaar te geven op veiligheidskwesties.

William en Catherine kregen Anmer Hall cadeau van koningin Elizabeth. Hun voornaamste woning is Forest Lodge in Windsor.