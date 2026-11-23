MolTalk wordt in het nieuwe seizoen gepresenteerd door Geraldine Kemper en Quinty Misiedjan. Het nieuwe presentatieduo neemt het stokje over van Marlijn Weerdenburg en Splinter Chabot die na vier jaar afscheid nemen van het napraatprogramma. Dat heeft omroep AVROTROS maandag bekendgemaakt.

"Het is tijd om het speurdersstokje over te dragen aan twee geweldige andere 'Sherlock Molmes'. En wat is het in goede handen bij deze twee fantastische mensen", schreef Chabot in een bericht op Instagram. "Geniet ervan lieverds!", vervolgde hij. "Want WIDM en Moltalk zijn een waanzinnige en grandioze achtbaan én een speeltuin in een!" Hij bedankte ook het team van Wie is de Mol? en deelde bij het bericht een foto waarop hij en Marlijn Weerdenburg staan.

Misiedjan is vereerd dat ze MolTalk mag presenteren. "Eens in de zoveel tijd wordt het moltalk stokkie overgedragen en het feit dat Geraldine en ik hem mogen overnemen van supersterren Marlijn Weerdenburg en Splinter Chabot is niets minder dan een eer", schreef ze op Instagram. "We gaan er goed voor zorgen lieve schatten." Kemper schreef "droom" bij het bericht.

In MolTalk wordt de aflevering van Wie is de Mol? live nagesproken en acties van de mogelijke mol geanalyseerd. Dit doen ze samen met oud-deelnemers van het programma. Het programma was voor het eerst in 2016 op tv te zien. Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? begint op 2 januari om 20.30 uur op NPO 1.