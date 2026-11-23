PRAAG (ANP) - Brian Priske is vlak voor het thuisduel van donderdag met AZ in de Europa League ontslagen als hoofdcoach van Sparta Praag. De oud-trainer van Feyenoord wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de huidige nummer 4 van de Tsjechische competitie. De achterstand op koploper Slavia Praag is na vijftien duels opgelopen tot 13 punten. Sparta Praag verloor zondag voor eigen publiek van Liberec (1-3).

Priske was bezig aan zijn tweede periode bij Sparta Praag, waarmee hij in 2023 en 2024 kampioen werd. De Deen werd vervolgens bij Feyenoord als opvolger van Arne Slot gepresenteerd. Daar werd hij na ruim zeven maanden ontslagen.

Sparta Praag heeft ook afscheid genomen van technisch directeur Tomas Rosicky, die voor Arsenal en Borussia Dortmund voetbalde. Tomáš Sivok is als zijn opvolger aangesteld.

AZ heeft na vier duels 6 punten in de Europa League. Sparta Praag heeft vooralsnog 4 punten verzameld.