Jeroen Krabbé werkt aan een nieuw seizoen van Krabbé zoekt…, waarin deze keer het levensverhaal van de Amerikaanse kunstenares Georgia O'Keeffe centraal staat. Dat maakte de regisseur en kunstenaar dinsdagavond bekend in de uitzending van Eva. De serie is in het najaar van 2027 te zien bij AVROTROS op NPO 2.

In een verklaring van de omroep noemt de 81-jarige Krabbé O'Keeffe een "absolute legende", hoewel haar naam volgens hem in Europa bij velen onbekend is. "En dat terwijl haar werk en leven zo ongelooflijk boeiend zijn", aldus de regisseur.

O'Keeffe groeide uit tot een van de bekendste kunstenaars van de Verenigde Staten, in een tijd waarin vooral mannen de kunstwereld domineerden. Krabbé omschrijft haar werk als "uitingen van verfijning, puurheid en kwetsbaarheid in een wereld die maar doorraast".

De aankomende editie is het zevende seizoen van de reeks. In eerdere seizoenen richtte Krabbé zich op de levensverhalen van onder anderen Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Paul Gauguin, Marc Chagall, Frida Kahlo en Henri Matisse.