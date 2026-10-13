Het Noorse postbedrijf Posten Bring heeft een postzegel uitgebracht met daarop een afbeelding van de nieuwe Noorse koning Haakon. Op de zegel staat een foto van de koning die is gemaakt vlak voordat hij zijn eerste kabinetsvergadering als koning zou leiden. Dat was op dezelfde dag dat zijn vader, koning Harald, was overleden.

"Onze postzegels zijn kleine momentopnames die het verhaal van Noorwegen vertellen. Nu koning Haakon voor het eerst als koning op een postzegel staat, schrijven we een nieuw hoofdstuk in een traditie die de Noorse monarchie al generaties volgt", vertelt directeur Petter-Børre Furberg van Posten Bring.

De zegel is ontworpen door Hanne Karlsrud Bye en er worden 235.000 postzegels van dit type gedrukt.

Tijdens de regeerperiode van koning Harald verschenen er in totaal 23 postzegels met zijn afbeelding erop. De vader van Harald, koning Olav, was op 57 postzegels te zien, staat in het persbericht van Posten.