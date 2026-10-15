Het nieuwe seizoen van het satirische programma Promenade gaat 25 oktober van start. Dat heeft de NTR donderdag bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen heeft als titel Promemedia. Naast bedenker Diederik Ebbinge keren ook acteurs Henry van Loon, Ton Kas en Eva Crutzen terug in de nieuwe reeks.

Het seizoen Promemedia volgt na de serie Chateau Promenade en speelt zich af in de wereld van de podcasts. "Het mislukte avontuur in Noord-Frankrijk met het feelgood real life interview- en spelprogramma Chateau Promenade heeft Diederik Ebbinge niet onberoerd gelaten, maar na een periode van zelfreflectie heeft hij zich weer herpakt", meldt de NTR in een persbericht. "En hij gaat het dit keer net even anders doen dan u van hem gewend bent: hij duikt in de wereld van de podcasts."

Promenade begon in 2019 en kreeg lovende recensies. Op sociale media reageerden volgers van Ebbinge zeer verheugd op het nieuws dat de serie spoedig terugkeert. Promemedia is het eerste seizoen dat Ebbinge niet zelf heeft geschreven, vertelde hij eerder in een interview.