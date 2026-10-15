ALKMAAR (ANP) - AZ heeft met enige moeite de thuiswedstrijd tegen Hapoel Beër Sjeva in de Europa League gewonnen (2-1). Trainer Leeroy Echteld greep de ontmoeting met de regerend kampioen van Israël aan om spelers rust te geven. Dat bleef met dank aan Mexx Meerdink zonder grote gevolgen. De spits kwam in de 77e minuut in het veld toen zijn ploeg een strafschop kreeg. Hij maakte met zijn eerste balcontact het winnende doelpunt.

Peer Koopmeiners schoot in de 49e minuut voor de eerste keer op voorsprong, na een splijtende pass van Valdemar Byskov. Amankwah Forson tekende in de 55e minuut voor de gelijkmaker. Wesley Hoedt mocht zich dat aanrekenen, al werd hij lastig aangespeeld door zijn doelman Jari De Busser.