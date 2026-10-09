De animatieserie Avatar: Seven Havens krijgt nog twee seizoenen. Dat schrijven Amerikaanse vakmedia. Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens een panel op New York Comic-Con.

De aankondiging komt gelijktijdig met de première van het eerste seizoen. Een tweede seizoen van de animatieserie was al besteld en met de bekendmaking is bevestigd dat er in totaal zeker vier seizoenen komen.

Avatar: Seven Havens is een vervolg op de eerdere animatieseries Avatar: The Last Airbender en The Legend of Korra. De series gaan over een fictieve wereld waarin sommige mensen een van de vier elementen kunnen besturen, alleen de avatar kan alle vier elementen controleren. De nieuwste serie gaat over een jong meisje dat erachter komt dat zij de nieuwe Avatar is, in een wereld die grotendeels is verwoest door een grote ramp. De serie is later deze maand te streamen op SkyShowtime.