Prins William en prinses Catherine hebben klanten van een IKEA in Belfast verrast. De prins en prinses van Wales kregen niet alleen een rondleiding langs het filiaal van de Zweedse woonwinkelketen, maar hielpen ook een handje mee bij de kassa's van het restaurant.

De winkel bleef vrijdagmiddag tijdens het koninklijke bezoek gewoon open. Volgens de BBC keken winkelende mensen verrast op toen ze het koppel door de winkel zagen lopen.

Het stel bezocht de IKEA in het kader van het project Homewards van prins William, bedoeld om dakloosheid terug te dringen. De winkel heeft via een aanverwant programma jongeren geworven en de royals ontmoetten sommigen van hen tijdens het bezoek.