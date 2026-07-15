Nieuwe Chipmunks-film moet ter ere van jubileum in 2028 uitkomen

Productiemaatschappij Big Shot Pictures heeft een overeenkomst gesloten met Bagdasarian Productions, het bedrijf achter de franchise Alvin and the Chipmunks. Naast een aandeel van 25 procent, gaat Big Shot Pictures ook nieuwe projecten ontwikkelen rondom de pratende eekhoorns. Een daarvan is een nieuwe bioscoopfilm die over tweeënhalf jaar moet verschijnen, meldt The Wall Street Journal.

De productie voor de nieuwe film is al begonnen en volgens de Amerikaanse zakenkrant wordt gemikt op een bioscooprelease van eind 2028. Dan bestaat de franchise, die begon als fictieve Amerikaanse muziekgroep met de zingende eekhoornbroertjes Alvin, Simon en Theodore, zeventig jaar.

In 2015 kwam er voor het laatst een bioscoopfilm over de zingende knaagdieren uit, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip. De eerste van de vier moderne films verscheen in 2007, gevolgd door The Squeakquel uit 2009 en Chipwrecked uit 2011. In 2019 kregen de Chipmunks hun eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.