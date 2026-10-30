Nieuwe documentaire Jonathan de Jong in maart 2027 in de bioscoop

A Girl Like Rose, de nieuwe documentaire van Jonathan de Jong over topmodel Rose Bertram, is vanaf begin maart 2027 in de bioscoop te zien. Dat melden productiemaatschappij SUPER7EVEN Productions en distributeur NM Media, die vrijdag ook delen dat de productie van de film inmiddels is afgerond. De documentaire gaat in zestig tot tachtig bioscopen draaien.

De Jong is bekend van Human Forever, de documentaire over dementie die in 2024 het eerste Gouden Kalf van het Publiek voor Documentaire ontving. In zijn nieuwe film volgt hij het Belgische internationale topmodel Bertram en brengt hij haar worsteling met de relatie tot haar moeder, die kampt met verslavingsproblemen, in beeld. Hij volgde moeder en dochter zes jaar lang voor de film.

"A Girl Like Rose is een film die mij na aan het hart ligt; vanaf het allereerste begin zag ik een wereld die verteld en menselijk gemaakt moest worden. Niet de glitter en glamour, maar het geheim en de last die Rose elke dag met zich meedraagt", zegt De Jong. "Voor mij is A Girl Like Rose echt een eerbetoon aan alle ouders en kinderen die blijven proberen elkaar te vinden, ondanks alle uitdagingen die het leven hen voor de voeten werpt."

Voor Bertram was het zien van de film "intens", zegt ze. "Wat ik zo lang geheim heb gehouden, wordt nu in zekere zin met de wereld gedeeld. Daar ben ik ontzettend trots op, maar het voelt ook enorm kwetsbaar. Het laat zien hoeveel ik van mijn moeder houd en tegelijkertijd hoe moeilijk het kan zijn om die liefde vast te houden wanneer verslaving onze relatie bedreigt."