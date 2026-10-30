De cast van 40-45, de Musical wordt vanaf 2027 versterkt met Maike Boerdam. De veelzijdige actrice gaat de rol van moeder Anna Zegers vertolken, een rol die momenteel wordt gespeeld door Susan Visser en Renée Fokker.

Daarnaast maakt producent Studio 100 bekend dat de succesvolle musical in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld in ieder geval tot en met eind februari 2027 te zien blijft. De productie, die sinds september 2024 vrijwel dagelijks volle zalen trekt, heeft inmiddels al meer dan 750.000 tickets verkocht.

Met de komst van Maike Boerdam verwelkomt 40-45 de Musical opnieuw een grote naam uit de Nederlandse musicalwereld. Boerdam heeft een indrukwekkende staat van dienst op het toneel en zal vanaf 2027 gestalte geven aan Anna Zegers, de moeder van de broers Louis en Dirk. In het aangrijpende verhaal ziet Anna hoe haar gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog steeds verder verscheurd raakt wanneer haar zoons lijnrecht tegenover elkaar komen te staan

Maike Boerdam voegt zich bij een cast waarin onder anderen René van Kooten, Esmée Dekker en Joep Paddenburg te zien zijn. René van Kooten vertolkt de rol van vader Emiel Zegers. Esmée Dekker speelt Leah en Joep Paddenburg is te zien als Louis.

Succes blijft aanhouden

Naast de komst van Maike Boerdam is er meer goed nieuws voor de musical. Studio 100 heeft besloten de speelperiode opnieuw te verlengen. 40-45, de Musical blijft hierdoor in ieder geval tot en met februari 2027 te zien in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld.

De belangstelling voor de indrukwekkende productie blijft onverminderd groot. Onlangs werd bekendgemaakt dat er inmiddels meer dan 750.000 tickets zijn verkocht. Sinds de première in september 2024 weten bezoekers uit het hele land de weg naar Barneveld te vinden.

Over 40-45, de Musical

In 40-45, de Musical worden bezoekers meegenomen in het verhaal van twee broers die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegenover elkaar komen te staan. De één kiest voor het verzet, terwijl de ander zich aansluit bij de NSB. De voorstelling combineert een aangrijpend verhaal met een bijzondere theatertechniek, waarbij 1.650 bezoekers per voorstelling plaatsnemen op acht verrijdbare tribunes.

40-45, de Musical