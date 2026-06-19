Nieuwe film Luca Guadagnino niet meer uitgebracht door Amazon

De nieuwe film Artificial van regisseur Luca Guadagnino wordt niet meer uitgebracht door Amazon MGM. De film is volgens Variety bijna klaar, maar er wordt gekeken of andere studio's de film willen uitbrengen.

Artificial gaat over OpenAI-topman Sam Altman en de turbulente periode in 2023 waarin hij binnen een paar dagen werd ontslagen en opnieuw aangenomen. In de vorig jaar aangekondigde film zijn er rollen voor onder anderen Andrew Garfield, Monica Barbaro en Yura Borisov.

"We hebben het grootste respect en bewondering voor Luca Guadagnino als bekroonde filmmaker - om nog maar te zwijgen van een langdurige relatie die we hopen voort te zetten", zegt een woordvoerder voor Amazon tegen Variety. "Wij geloven dat het beter is voor Artificial als het door een andere studio wordt uitgebracht en werken nauw samen met het filmteam om voor de film een nieuw thuis te vinden."

Vakmedia als Deadline en Variety wijzen erop dat OpenAI en Amazon al langer banden hebben. Eerder dit jaar werd bekend dat Amazon 50 miljard dollar investeert in OpenAI. Altman was vorig jaar ook aanwezig bij de bruiloft van Bezos en Lauren Sanchez in Venetië.