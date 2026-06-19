Feyenoord bevestigt komst middenvelder Vanhoutte

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft zich versterkt met middenvelder Charles Vanhoutte. De komst van de 29-jarige Belg van OGC Nice hing al enige tijd in de lucht. Het is de eerste aankoop van de deze maand begonnen technisch directeur Dévy Rigaux.

Vanhoutte heeft in Rotterdam zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2030. "Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur", zegt Vanhoutte op de website van zijn nieuwe werkgever. "Feyenoord is een prachtige club om voor te gaan spelen. Natuurlijk vanwege het sportieve aspect, waarin meedoen om de nationale prijzen en deelname aan de Champions League centraal staan. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

Eerder kwam de middenvelder onder meer uit voor Cercle Brugge en Union Saint-Gilloise, waarmee hij in 2025 kampioen van België werd. Dat jaar werd Vanhoutte voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels, waarvoor hij ook debuteerde.