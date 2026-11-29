De nieuwe Hunger Games-film blijft het goed doen in de Amerikaanse bioscopen. De prequel over het personage Haymitch die in de jaarlijkse Hunger Games moet vechten, blijft ook na drie weken de best bezochte film in de VS. Sunrise on the Reaping, zoals de subtitel van The Hunger Games 6 luidt, blijft zelfs de nieuwe komedie Focker-in-Law met Ben Stiller en Robert De Niro voor, meldt vakblad Variety.

Focker-in-Law is het vierde deel in de Meet the Parents-serie, waarin het personage van Stiller probeert een goede band op te bouwen met zijn schoonvader De Niro. In het nieuwe deel heeft de zoon van Stiller ook een vriendin, gespeeld door Ariana Grande. Met een opbrengst van 10 miljoen dollar op de vrijdagavond lijkt Focker-in-Law dit weekend wel de meest succesvolle opening in de franchise te behalen.

De derde plek in de hitlijst van best bezochte films is voor de nieuwe Disney-animatie Hexed. Actrice Hailee Steinfeld sprak voor de film de stem in van een jonge heks die per ongeluk in een magische wereld belandt.