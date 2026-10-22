Nieuwe Harry Potter-serie mogelijk een van duurste ooit

De nieuwe Harry Potter-serie van HBO lijkt een van de duurste televisieseries ooit te worden. Volgens een schatting van entertainmentwebsite Deadline zou het eerste seizoen ongeveer 25 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) per aflevering kunnen kosten.

Deadline baseert de schatting op de jaarcijfers van het Britse productiebedrijf Plum Jam Productions, dat verantwoordelijk is voor de serie. Het bedrijf boekte in 2025 een omzet van 130,6 miljoen pond, nadat in 2024 al 18,4 miljoen pond was omgezet. Het is niet zeker of alle inkomsten aan Harry Potter zijn toe te schrijven. HBO heeft niet op de bedragen gereageerd.

Met de geschatte kosten zou Harry Potter in dezelfde categorie vallen als dure HBO-producties als Game of Thrones en The Last of Us. Volgens een ingewijde zijn de kosten van het eerste seizoen relatief hoog doordat grote decors worden gebouwd die ook voor de volgende seizoenen gebruikt kunnen worden.

De serie, die in december verschijnt, vertelt de zeven Harry Potter-boeken van J.K. Rowling opnieuw, met voor ieder boek een seizoen. Dominic McLaughlin speelt Harry Potter, Alastair Stout vertolkt Ron Weasley en Arabella Stanton is te zien als Hermione Granger.