Italië en Spanje heffen grenscontroles over en weer op

MADRID (ANP/RTR) - Italië en Spanje heffen de grenscontroles op die ze voor elkaar hadden ingevoerd na de enorme toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Hiermee komt er een eind aan een drie maanden durend conflict tussen de landen.

Italië initieerde de grensmaatregelen, omdat het land naar eigen zeggen wilde voorkomen dat migranten die Ceuta waren binnengekomen door zouden reizen naar Italiaans grondgebied. Spanje was boos en reageerde door soortgelijke maatregelen te treffen.

Het gezamenlijke besluit om de grenscontroles op te heffen komt volgens Italië "na een zorgvuldige beoordeling van de situatie" en gaat gepaard met "verbeterde afspraken voor informatie-uitwisseling om de volledige veiligheid van het Schengengebied te waarborgen".

Tienduizenden migranten reisden eind juli in korte tijd vanuit Marokko naar Ceuta. Het grootste deel van hen keerde binnen enkele dagen weer terug.