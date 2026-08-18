Nieuwe hoofdrolspeelster in serie Máxima: mijn vader moest huilen

De vader van de Argentijns-Amerikaanse actrice Natali Anna moest huilen toen hij hoorde dat zijn dochter koningin Máxima gaat spelen in de Videoland-serie Máxima. "Hij is heel trots dat ik een Argentijnse ga spelen", vertelt de actrice tegen het ANP.

Anna neemt in het derde seizoen van de serie de rol van Máxima over van Delfina Chaves. Ruben Brinkman volgt Martijn Lakemeier op als Willem-Alexander. De wisseling heeft te maken met de sprong in de tijd die de serie maakt. Waar het tweede seizoen liep van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima tot aan de inhuldiging, draait het derde seizoen om de eerste jaren van het koningschap en hun gezinsleven.

De nieuwe Máxima-actrice groeide op in Spanje en heeft een Amerikaanse moeder en een Argentijnse vader. Voor ze de rol kreeg, kende ze Máxima wel, maar wist ze naar eigen zeggen nog weinig over haar. Tijdens haar voorbereiding raakte ze onder de indruk van de koningin. "Ze heeft veel talenten, is atletisch, ambitieus en werkt hard." Anna bewondert ook hoe Máxima haar plek in Nederland heeft gevonden. "Dat ze zich deze cultuur zo eigen heeft gemaakt en de harten van Nederlanders heeft gewonnen. Dat is niet makkelijk."

Uitdaging

Anna zal voor de rol Nederlands, Spaans en Engels spreken. Het Argentijnse accent is haar door haar vader al vertrouwd. In haar vertolking wil ze Máxima vooral proberen te begrijpen. "Als acteur probeer ik geen oordeel over haar te hebben."

Brinkman noemt het "grote schoenen om te vullen" om Lakemeier op te volgen. "Martijn heeft het goed gedaan, hij is een goede acteur." Brinkman is inmiddels begonnen met het lezen van de scripts en verdiept zich met onder meer boeken en podcasts in Willem-Alexander. Een exacte kopie van de koning wil hij niet neerzetten. "We kennen hem allemaal, maar het is geen imitatieshow. We gaan een verhaal over hen vertellen." In het nieuwe seizoen zijn Willem-Alexander en Máxima inmiddels ouders van drie opgroeiende dochters. Volgens Brinkman komen daardoor het familieleven en de relatie tussen het koningspaar meer centraal te staan. "Dat is de uitdaging."

Rosa van Leeuwen speelt prinses Amalia, Fiene Mooij en Charlotte Kampinga zijn te zien als prinsessen Alexia en Ariane. Carolien Spoor en Teun Luijkx spelen prinses Laurentien en prins Constantijn en Sophie van Winden neemt de rol van prinses Mabel op zich. Elsie de Brauw keert terug als prinses Beatrix. De opnames beginnen volgende maand. Het derde seizoen verschijnt in 2028 op Videoland.