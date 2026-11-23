De nieuwe Hunger Games-film, Sunrise on the Reaping, heeft het afgelopen weekend een record gevestigd. De film bracht in het openingsweekend in Nederland ruim 2,4 miljoen euro op en trok 217.000 bezoekers. Dit is het allerbeste resultaat dat een Hunger Games-film ooit in de Nederlandse bioscopen heeft behaald, maakte distributeur Dutch FilmWorks maandag bekend.

Het vorige record stond op naam van de vorige film, Ballad of Songbirds and Snakes uit 2023, die in het eerste weekend 1,5 miljoen dollar opleverde. Ook wereldwijd gaat Sunrise on the Reaping door het dak. De film bracht internationaal in het eerste weekend 225 miljoen dollar op.

Sunrise on the Reaping speelt zich 24 jaar af vóór de gebeurtenissen uit de oorspronkelijke boekenreeks. Het verhaal vertelt hoe Haymitch Abernathy, die in de oorspronkelijke boeken de mentor van heldin Katniss is, ooit de 50e editie van de Hunger Games won. De hoofdrol wordt gespeeld door de jonge acteur Joseph Zada. Daarnaast zijn er bijrollen voor Glenn Close, Elle Fanning, Kieran Culkin en Ralph Fiennes. Ook een aantal sterren uit de eerste vier films, onder wie Jennifer Lawrence en Woody Harrelson, zijn in het nieuwe deel weer te zien.

De film draait in Nederland momenteel in 190 zalen.