Koning Willem-Alexander krijgt woensdagavond bezoek van de Litouwse president Gitanas Nausėda. De audiëntie vindt plaats op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Eerder op de dag heeft de president van Litouwen een lunch met premier Rob Jetten in het Catshuis, waar wordt gesproken over onder meer samenwerking en Europese veiligheid.

Nausėda was eerder te gast op het woonpaleis van de koning. Vorig jaar woonde hij er samen met andere regeringsleiders een diner omtrent de NAVO-top bij. In 2023 ontmoetten de staatshoofden elkaar toen Willem-Alexander Litouwen bezocht.

Het belooft woensdag een drukke dag te worden voor de koning, die in de ochtend geloofsbrieven ontvangt van de ambassadeurs van Griekenland en Bahrein op Paleis Noordeinde. In de middag bezoekt de koning een drinkwaterproductiefaciliteit in Eindhoven.