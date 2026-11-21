De nieuwe Hunger Games-film Sunrise on the Reaping lijkt een groot bioscoopsucces te worden. De film bracht vrijdag in Noord-Amerika al 56 miljoen dollar op, inclusief de voorpremières van donderdag. Volgens The Hollywood Reporter stevent de productie af op een opbrengst van meer dan 120 miljoen dollar (ongeveer 109 miljoen euro) tijdens het openingsweekend.

Daarmee zou de zesde film uit de reeks een aanzienlijk betere start maken dan zijn voorganger The Ballad of Songbirds & Snakes uit 2023. Die film bracht tijdens het eerste weekend 44 miljoen dollar op. Ook zou Sunrise on the Reaping een van de vijf succesvolste filmpremières ooit worden voor filmstudio Lionsgate.

De nieuwe film speelt zich 24 jaar voor de gebeurtenissen uit de oorspronkelijke Hunger Games-reeks af en vertelt het verhaal van een jonge Haymitch Abernathy. De hoofdrol wordt gespeeld door Joseph Zada. Ook Glenn Close, Elle Fanning, Kieran Culkin en Ralph Fiennes zijn in de film te zien.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanne Collins, dat vorig jaar verscheen.