MADRID (ANP) - Real Madrid heeft zaterdagavond puntenverlies kunnen voorkomen in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo. Ondanks een vroege achterstand tegen de club uit Galicië won Real met 2-1. Daarmee komt de club uit Madrid in punten weer gelijk met FC Barcelona, dat zondag nog wel in actie komt.

Pablo Durán zette Celta in de zesde minuut op voorsprong in het Bernabéu, waar PSV dinsdag te gast is in de Champions League. Real creëerde veel, maar de gelijkmaker kwam er pas in de tweede helft. Jude Bellingham tekende voor de 1-1. In de 85e minuut scoorde de 21-jarige Carlos Espí het winnende doelpunt.