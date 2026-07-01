In het archief van de Groningse tekstschrijver en cabaretier Wim Hogenkamp zijn oude cassettebandjes gevonden met niet eerder gepubliceerde liedjes van hem. De vijftien nieuwe teksten staan in het boek Het verschijnsel Wim Hogenkamp, dat vanaf 8 juli in de winkels ligt. De liedjes gaan over de biseksualiteit van Hogenkamp, eenzaamheid en aids, wat Hogenkamp had toen hij in februari 1989 werd doodgeschoten.

De liedjes zijn gevonden door zijn vaste begeleider Rob Roeleveld, bij het opruimen van het archief van Hogenkamp. De cabaretier (1947-1989) gold als een van de eerste Nederlandse singer-songwriters. Hij brak eind jaren zeventig door met het lied Afscheid, waarvoor hij de Louis Davidsprijs ontving.

Hij kreeg in 1981 een Edison voor zijn album Heel gewoon, schreef het lied De mallemolen waarmee Heddy Lester in 1977 optrad op het Eurovisie Songfestival en speelde bijrollen in de beroemde televisieseries Q & Q en Sil de Strandjutter. Ook was Hogenkamp te zien in de films A Bridge Too Far en Pastorale 1943.

Opsporing verzocht

In de jaren tachtig kampte Hogenkamp met mislukte theaterprojecten, depressies en zijn aidsdiagnose. In zijn laatste levensfase werkte hij aan memoires met de titel Pas op, je hebt hem nog nodig, maar hij werd in februari 1989 doodgeschoten voordat hij die kon voltooien. De omstandigheden rond zijn dood zijn nooit opgehelderd, ook al besteedde het programma Opsporing Verzocht meerdere malen aandacht aan de zaak.

Schrijver Marc Didden reconstrueerde voor het boek Hogenkamps leven aan de hand van documenten en gesprekken met betrokkenen, onder wie Gerrie van der Klei, Heddy Lester, Robert Paul en Ria Valk.