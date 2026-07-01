Wielrenner Kooij gaat niet meer voor groene trui in Tour

BARCELONA (ANP) - Wielrenner Olav Kooij gaat niet meer voor de groene puntentrui in de komende Tour de France. Dat is een gevolg van de gedeelde focus van zijn team Decathlon CMA CGM, dat met de Franse revelatie Paul Seixas op een goed eindklassement mikt. "Voor het puntenklassement zijn ook de tussensprints belangrijk en dat vraagt veel van de ploeg. Daarom is het doel nu één ritzege", vertelde de 24-jarige geboren Numansdorper tijdens een online persmoment vanuit Barcelona, waar hij zaterdag zijn Tourdebuut beleeft.

Kooij hoorde pas vrijdag dat hij zich definitief kon gaan opmaken voor de Ronde van Frankrijk. Deelname aan de Tour was voor hem een reden om Visma-Lease a Bike in te ruilen voor het Franse Decathlon. De sprinter debuteerde pas ruim een maand geleden voor zijn nieuwe ploeg nadat een virusinfectie hem maanden aan de kant had gehouden. Met drie ritzeges sinds zijn rentree verdiende de Zuid-Hollander toch nog een plekje in de selectie.

Zijn korte voorbereiding heeft wel tot gevolg dat Kooij nog maar weinig samenreed met de teamgenoten die voor hem de sprint moeten voorbereiden, onder wie landgenoten Cees Bol en Daan Hoole. "Dat is niet ideaal, maar het kon niet anders. We zullen nog beter met elkaar moeten leren rijden. Maar met goede communicatie denk ik dat we het deze Tour ook al goed moeten kunnen doen."

Zelf denkt Kooij, drievoudig ritwinnaar in de Giro d'Italia, dat hij dicht bij zijn topniveau zit. "Niet zo lang geleden waren er nog veel vraagtekens. Maar na mijn eerste koersen was iedereen blij met mijn niveau. Het was geen perfecte voorbereiding, maar het is ook niet allemaal wetenschap. Ik ben nu in ieder geval op een niveau dat ik goed genoeg ben voor de Tour."