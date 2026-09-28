Nieuwe Nederlandse CANAL+-serie in november te zien

De nieuwe Nederlands-Vlaamse CANAL+-serie Omerta is vanaf 13 november te zien. Dat heeft de streamingdienst maandag bekendgemaakt. De dramareeks, die gemaakt is door het team van Knokke Off, gaat in première in Nederland en is later dit jaar ook te zien in Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Slowakije.

De serie draait om de invloedrijke familie Van Loo. Achter hun perfecte imago en luxueuze levensstijl schuilt een web van geheimen dat koste wat kost verborgen moet blijven.

De cast bestaat uit Benja Bruijning, Aiko Beemsterboer, Helder Onkelinx en Ruth Becquart. Ook Natali Broods, Emilie De Roo en Wouter Hendrickx spelen mee.