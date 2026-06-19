Nieuwe Netflix-serie Duffer Brothers alweer gecanceld

De nieuwe Netflix-serie The Boroughs, waaraan Stranger Things-makers de Duffer Brothers meewerkten, is na een seizoen alweer gecanceld. De streamingdienst heeft besloten geen tweede seizoen te bestellen van de sciencefictionreeks, melden Amerikaanse vakmedia.

Deadline noemt het nieuws "een verrassing". Volgens de entertainmentsite waren er juist gesprekken gaande over een verlenging van de serie, waarin Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters en Bill Pullman de hoofdrollen spelen.

The Boroughs kreeg bovendien lovende recensies. Het aantal kijkers bleef echter achter.