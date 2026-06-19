Canadese bondscoach: 55.000 aanwezigen in stadion hadden geluk

VANCOUVER (ANP) - Bondscoach Jesse Marsch had het meer inwoners van Canada gegund om aanwezig te zijn bij de historische zege tegen Qatar in Vancouver. De Canadezen waren met 6-0 te sterk en boekten daarmee hun eerste zege op een wereldkampioenschap voetbal ooit.

"Er zullen straks vier miljoen Canadezen beweren dat ze vandaag in het stadion waren. Maar de 55.000 mensen die hier waren, hadden geluk", aldus de 52-jarige Amerikaan Marsch.

Canada leidde bij rust al met 3-0 en scoorde in de tweede helft nog eens drie keer. Qatar speelde een groot deel van de wedstrijd met negen man, na rode kaarten in de 33e en 54e minuut.

"We wilden dit soort voetbal spelen, het publiek opzwepen", vervolgde Marsch. "We wilden laten zien welk talent en welke mentaliteit we in huis hebben."

Grote tegenvaller voor Canada was het uitvallen van Ismaël Koné, die een op het oog zware beenblessure opliep en met een brancard van het veld werd gedragen.

Canada is met 4 punten uit twee duels en een uitstekend doelsaldo nagenoeg zeker van een plaats in de tweede ronde.