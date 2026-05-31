Nieuwe NPO-baas wil ook NPO Start-knop op afstandsbediening

Jet de Ranitz, de nieuwe bestuursvoorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), zou in navolging van Netflix ook wel een NPO Start-knop op de afstandsbediening van nieuwe tv's willen zien. Dat vertelt zij in een interview met AD.nl op een vraag over de vindbaarheid van het streamingplatform van de NPO.

"Het heeft ook met prominentie te maken. Als je bijvoorbeeld een nieuwe tv koopt, is de toegang tot Netflix zo'n beetje het eerste dat je ziet. Wij kunnen dat niet betalen. Ik wil ook dat je automatisch een NPO Start-knop aantreft, maar daar hebben we de overheid voor nodig", aldus De Ranitz.

Naar aanleiding van onder meer de bezuinigingen waar de NPO mee te maken heeft, zegt de net aangetreden bestuursvoorzitter dat "we minder in het zicht moeten lopen met onze sores". "Hoe wij zijn ingericht, is voor het grote publiek helemaal niet interessant", zegt ze. "Je wilt gewoon mooie programma's zien en horen, geweldige evenementen bezoeken, en wanneer je niet naar Lowlands kan, weten dat je het wel kan beluisteren via NPO 3FM."

De Ranitz wil meer dan haar voorgangers samenwerken met commerciële partijen, zegt ze, "want ook RTL en Talpa hebben er last van dat buitenlandse partijen als Google en Instagram zoveel mogelijk geld achter onze ruggen om willen verdienen". "We moeten gezamenlijk ons Nederlandse medialandschap gezond houden en daar zit ik samen met mijn collega-bestuurder bovenop."