Debutant Jódar naar laatste acht in Parijs na zege op Carreño

PARIJS (ANP) - Rafael Jódar staat voor het eerst in de kwartfinales van Roland Garros. De 19-jarige tennisser won in een Spaans onderonsje in vijf sets van de 15 jaar oudere Pablo Carreño Busta: 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2. Jódar speelt tegen de winnaar van de partij tussen Jesper de Jong en de Duitser Alexander Zverev.

Jódar kwam op een 2-0-achterstand in sets tegen Carreño Busta, maar wist mede door een schouderblessure bij zijn tegenstander de partij om te draaien.

Jódar is de laatste overgebleven Spanjaard op Roland Garros, dat de laatste twee keer werd gewonnen door Carlos Alcaraz. De beste Spaanse tennisser ontbreekt in Parijs door een blessure. De Spanjaard Rafael Nadal zegevierde tussen 2005 en 2022 veertien keer op Roland Garros.

Jódar maakt dit jaar zijn debuut op Roland Garros als de nummer 29 van de wereld. De Madrileen beleefde in 2026 zijn grote doorbraak op de ATP-Tour door in Marrakesh zijn eerste titel te veroveren en bij de toernooien van Madrid en Rome de laatste acht te halen.