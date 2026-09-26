Nieuwe nummers leveren Taylor Swift twee Spotify-records op

Taylor Swift heeft twee records op Spotify verbroken met de nieuwe nummers die ze vrijdag heeft uitgebracht. Het streamingsplatform maakte op Instagram bekend dat in 2026 geen enkele andere vrouwelijke artiest zoveel werd beluisterd in een etmaal als Swift vrijdag. Tegelijkertijd werd leadsingle Patient Zero het meestgestreamde nummer in een etmaal van een vrouwelijke artiest in 2026.

Swift bracht vrijdag een nieuwe uitgave uit van haar succesalbum The Life of a Showgirl en noemde het The Life of a Showgirl: The Encore. Het album bevat vier nieuwe nummers: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding en Babylon.

De 36-jarige zangeres liet weten dat de nummers in Zweden waren ontstaan, toen Swift eigenlijk met producers Max Martin en Shellback het succes van The Life of a Showgirl zou gaan vieren. Op Instagram schreef ze: "Maar er was daar ook een studio en we deden wat we altijd doen als we ook maar iets voelen: we schreven nog meer nummers."