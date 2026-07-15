Nieuwe opvoering van Cats stopt na vijf maanden op Broadway

Cats: The Jellicle Ball, de nieuwe bewerking van de wereldberoemde musical Cats, stopt al na vijf maanden op Broadway. Dat meldt The Hollywood Reporter. De voorstelling wordt voor het laatst gespeeld op 8 augustus.

De nieuwe Cats deed het wel goed tijdens de previews in een kleiner theater in 2024. Maar de opbrengsten in het grote Broadhurst Theatre vallen toch tegen. Zelfs de Tony Awards die de voorstelling in de wacht sleepte, veranderden te weinig aan de kaartverkoop.

De musical Cats is gebaseerd op gedichten van T.S. Eliot over het jaarlijkse bal waar katten samenkomen. De oude leider Deuteronomy kiest deze keer één speciale kat uit die herboren mag worden en een nieuw leven mag beginnen. In de nieuwe versie zijn de katten mensen die op de catwalk moeten strijden om gekozen te worden.

In de shows waren met regelmaat bekende gaststerren te zien die als jurylid fungeerden, zoals Lin-Manuel Miranda, Anna Wintour of Marc Jacobs. In Nederland is vanaf oktober de 'oude' versie van Cats weer te zien.