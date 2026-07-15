Albert en Charlene herdenken aanslag in Nice

Albert en Charlene hebben bij een herdenkingsdienst opnieuw hun steun betuigd aan alle slachtoffers van de aanslag in Nice op 14 juli 2016. Dinsdag woonden de prins en prinses van Monaco de herdenkingsceremonie bij, onder meer samen met de Franse president Emmanuel Macron. Het koningshuis deelde woensdag op Instagram een reeks foto's.

Precies tien jaar na de aanslag waarbij 86 mensen om het leven kwamen, werden de slachtoffers op het Place Masséna in Nice herdacht. Bij de ceremonie waren naast het prinselijk paar en de Franse president ook nabestaanden van slachtoffers, politici, oud-presidenten en voormalige premiers en ministers aanwezig. Zo zat Charlene naast oud-president Nicolas Sarkozy.

Volgens het bericht hebben Albert en Charlene door hun aanwezigheid "de solidariteit van het Vorstendom Monaco met Frankrijk opnieuw onderstreept, evenals hun onvoorwaardelijke steun aan alle slachtoffers van deze tragedie, wier nagedachtenis diep verankerd blijft in het collectieve geheugen". Het koningshuis sprak van een "emotioneel en ingetogen eerbetoon".