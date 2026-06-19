Nieuwe Pippi Langkous-animatieserie aangekondigd

Studiocanal werkt aan een nieuwe animatieserie over de avonturen van Pippi Langkous. Dat meldt vakblad Variety. Een herinterpretatie van Astrid Lindgrens personage zal in 52 afleveringen van ieder elf minuten te zien zijn.

Het personage uit de populaire Zweedse kinderboeken vierde in 2025 haar 80-jarig bestaan. Net als het originele verhaal draait de nieuwe serie om een meisje met rood haar en sproeten, die met een aapje en een tas vol gouden munten op haar paard rijdt. Het belooft volgens Variety een frisse, moderne herinterpretatie te worden.

De filmstudio werkt voor het project samen met Paddington-productiepartner Heyday Films, Submarine en The Astrid Lindgren Company. De productie begint naar verwachting in oktober. De bedrijven werken ook al sinds 2019 aan een speelfilm gebaseerd op het klassieke verhaal van Pippi Langkous.