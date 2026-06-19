Bassist Sixpence None the Richer op 50-jarige leeftijd overleden

Bassist Justin Cary van de band Sixpence None the Richer is donderdag overleden. De 50-jarige Cary kreeg vorige week een beroerte. Frontvrouw Leigh Nash bevestigde het nieuws via Instagram. De Amerikaanse band zou deze zomer optreden in de Verenigde Staten en later dit jaar door Europa touren.

"'We hebben het geweldig gehad' is een understatement. Dankjewel, Justin. We houden voor altijd van je. Draag zijn lieve Linda alsjeblieft in jullie harten. Zij is familie voor ons. Er is nooit iemand zoals Justin geweest", schreef Nash bij een reeks oude foto's van de band.

Sixpence None the Richer werd in 1992 opgericht. In 1997 sloot Cary zich bij de band aan, hetzelfde jaar waarin hun grootste hit Kiss Me uitkwam.

Na de beroerte van Cary werd een GoFundMe-pagina opgetuigd om de bassist en zijn vrouw Linda te ondersteunen. "Hij heeft twee operaties ondergaan en ligt op de intensive care", stond er eerder deze week in een verklaring op de pagina.