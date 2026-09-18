Nieuwe poging voor vervolg op World War Z met Brad Pitt

Brad Pitt keert terug als hoofdrolspeler in het vervolg op de zombiefilm World War Z. Filmstudio Paramount heeft Edward Berger aangetrokken om het project te regisseren, meldt Deadline.

De film World War Z gaat over een plotselinge zombieapocalyps. Pitt speelde daarin de hoofdrol. De film uit 2013, geïnspireerd op een boek uit 2006, werd een commercieel succes. Er is al langer geprobeerd om een vervolg op te zetten, maar tot nu toe zonder succes. In 2019 werd een poging van Pitt en regisseur David Fincher om een vervolg te maken nog gestaakt.

Over het plot van het vervolg is nog niets bekend. Het scenario is geschreven door Dennis Kelly.

De 62-jarige Pitt is momenteel bezig aan een perstour rond zijn aankomende film Heart of the Beast. Vorig jaar was hij te zien in de racefilm F1.