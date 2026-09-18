Harry speelt pickleball tijdens bezoek aan school in Birmingham

Prins Harry heeft vrijdag de Britse stad Birmingham bezocht, waar de volgende editie van de Invictus Games wordt gehouden. De hertog van Sussex ging volgens verschillende Britse media langs op een school waar hij pickleball speelde en in gesprek ging met scholieren. Het was de tweede dag op rij dat de Britse prins zich publiekelijk liet zien.

Harry grapte tijdens het spelen van pickleball, waarbij spelers een holle plastic bal over een net moeten spelen, dat hij last kreeg van zijn rug na een laag schot. Na de sportieve activiteiten schoof de hertog van Sussex aan bij jonge scholieren, die de 42-jarige prins vroegen naar zijn grote inspiratie. Volgens de aanwezige media antwoordde Harry dat de deelnemers van de Invictus Games, vaak gewonde of zieke veteranen, hem het meest inspireren, omdat zij ondanks vele tegenslagen steeds maar weer opstaan.

De hertog van Sussex lanceerde ook het initiatief INSPIRE. Met dat project wil Harry dat er lesmateriaal, geïnspireerd op de Invictus Games, verspreid wordt door klaslokalen in het hele Verenigd Koninkrijk.

Donderdag was Harry aanwezig bij de uitreiking van de Invictus Spirit Awards. Tijdens een gala-avond werd naar verluidt 2,2 miljoen euro opgehaald voor de Invictus Games 2027 in Birmingham. De Britse prins is al sinds 2014 de drijvende kracht achter het sportevenement voor veteranen.