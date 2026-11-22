De nieuwe samenstelling van de Toppers wordt maandagmiddag om 17.00 uur onthuld. Eerder deze maand werd een campagne gelanceerd waarmee het publiek werd opgeroepen om een lampje te ontsteken in een digitale Johan Cruijff ArenA en inmiddels zouden daar 150.000 mensen gehoor aan hebben gegeven. Op de website van Toppers in Concert staat inmiddels een aftelklok.

De afgelopen tijd werd veel gespeculeerd over de nieuwe samenstelling van de formatie, na het vertrek van Gerard Joling eind vorige maand. Onder anderen Tino Martin en Mart Hoogkamer werden als kandidaten genoemd. De groep bestond eerder naast Joling uit René Froger, Jan Smit en Jeroen van der Boom. Van Froger is nog niet bekend of hij volgend jaar aanwezig is bij de concertreeks omdat hij met een auto-immuunziekte kampt.

De volgende editie van Toppers in Concert vindt plaats op 28 en 29 mei 2027 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop gaat op 30 november van start.