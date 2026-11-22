De Britse acteur en komiek Russell Brand verkoopt via zijn websites merchandise waarop wordt opgeroepen hem vrij te laten. Brand, die eerder deze maand werd veroordeeld voor een celstraf van ruim tien jaar, biedt onder meer via de website van zijn wellnessmerk Reborn shirts aan met de tekst "free Russell Brand".

Op de website zijn de kledingstukken te zien vergezeld van de tekst "steun Russell in de strijd tegen onrecht". De items, waaronder twee soorten shirts en een pet, staan vermeld onder de noemer "kleding voor fondsenwerving". Het is niet duidelijk sinds wanneer de items worden aangeboden op de website.

Brand werd op 9 november veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 jaar voor een verkrachting en drie aanrandingen. Onlangs ontstond er nog veel ophef nadat zijn vrouw Laura op zijn YouTube-kanaal namens hem een boodschap voorlas uit de gevangenis. Er klonk ook kritiek op Britse media omdat zij de boodschap van de veroordeelde komiek hadden uitgezonden.