Nieuwe serie Ride or Die met Sylvia Hoeks is hit in VS

De nieuwe serie Ride or Die, waarin de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks een belangrijke bijrol speelt, wordt goed bekeken op streamingdienst Prime Video. Volgens Screenrant is de serie sinds de première afgelopen week in de VS het bestbekeken programma op Prime Video. Wereldwijd staat de serie op de derde plek van bestbekeken programma's. In Nederland staat Ride or Die maandag op de zesde plek.

Prime Video geeft zelden concrete kijkcijfers, maar wereldwijd hebben zo'n 200 miljoen mensen een abonnement op deze streamingdienst.

Ride or Die gaat over Whiptail, een huurmoordenaar (Hannah Waddingham) die als zij in de problemen komt met haar werkgever haar beste vriendin (Octavia Spencer) moet vertellen over haar geheime bestaan. Samen slaan de vrouwen op de vlucht, terwijl zij worden achtervolgd door zowel de politie als andere huurmoordenaars. Sylvia Hoeks speelt een oude vriendin en collega van Whiptail.

Hoeks was al in meerdere Engelstalige films te zien, waaronder Blade Runner 2049 en The Best Offer, en de Apple TV+-serie See. In Nederland speelde de actrice onder meer in de series Overspel, Bloedverwanten en Vuurzee.