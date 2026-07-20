Kroonprins Haakon viert zijn 53e verjaardag

De Noorse kroonprins Haakon viert maandag zijn 53e verjaardag. Op Instagram feliciteert het Noorse hof de prins. "Van harte gefeliciteerd aan Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Haakon, die vandaag 53 jaar wordt!" Daarachter plaatsen ze een emoji van een taart en een smiley met een feesthoedje.

Voor de gelegenheid deelt het Noorse hof naast de tekst ook een portret van Haakon. De verjaardag van de kroonprins wordt in besloten kring gevierd, zo laat een woordvoerder van het paleis aan persbureau NTB weten.

Haakon heeft een roerig jaar achter de rug. Het contact tussen zijn echtgenote Mette-Marit en zedendelinquent Jeffrey Epstein kwam eerder dit jaar onder de aandacht door nieuw openbaar gemaakte documenten. Daaruit bleek dat de twee meer contact hadden dan eerder bekend was. Ook de gezondheid van de kroonprinses verslechterde dit jaar aanzienlijk vanwege een chronische longziekte. In juni onderging ze een longtransplantatie.

Eerder die maand werd Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen, mishandeling, geweldpleging en diverse andere misdrijven. In juli werd duidelijk dat Høiby zijn voorarrest thuis met een enkelband mag uitzitten. Hij verblijft nu op de kroonprinselijke residentie Skaugum.