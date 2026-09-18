Nieuwe serie van Will Koopman volgend jaar te zien

De nieuwe serie Met de Franse Slag van regisseur Will Koopman is vanaf volgend jaar te zien op NPO Start, heeft omroep AVROTROS vrijdag bekendgemaakt.

De serie wordt omschreven als een "politiek en historisch incorrecte comedy" en gaat over "vier valse adellijke, seksueel gefrustreerde dames tijdens de pruikentijd". De serie is een oorspronkelijk idee van Lex Wertwijn en Roos Ouwehand. Het script is afkomstig van Ouwehand, Lex Passchier en Lex Wertwijn.

Koopman had enkele jaren geleden al over de serie verteld. Ook zei Malou Gorter onlangs al dat ze een rol zou spelen. Andere hoofdrollen zijn voor Lindsay Zwaan, Frieda Barnhard en Isabelle Kafando. Ook onder anderen Eva van der Gucht, Elsie de Brauw, Selin Akkulak, Pierre Bokma, Kes Bakker en Peter van den Begin vervullen rollen in de serie, die is geproduceerd door ITV in co-productie met AVROTROS.

Een woordvoerder laat weten dat de serie in ieder geval te zien is op NPO Start, maar er bestaat een kans dat deze ook lineair wordt uitgezonden.