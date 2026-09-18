Verdediger Malacia vervolgt voetballoopbaan bij FC Cincinnati

CINCINNATI (ANP) - Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linkervleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 ondertekend bij FC Cincinnati.

Malacia doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde van 2017 tot 2022 in het eerste elftal. Manchester United nam hem daarna over, maar mede door blessures kwam Malacia slechts tot vijftig officiële wedstrijden. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV.

Malacia speelde negen interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie.