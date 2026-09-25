Nieuwe single jubilerend Racoon gaat over het missen van familie

In de vrijdag uitgekomen nieuwe single Dicht Bij Het Vuur van de Zeeuwse band Racoon bezingt frontman Bart van der Weide het missen van familieleden die er niet meer zijn. "En dat worden er steeds meer als je ouder wordt", vertelt hij in gesprek met het ANP. "We zijn nu bijna dertig jaar Racoon, dus we missen er wel een paar, ja."

Voor Van der Weide is dat gemis het grootst tijdens de feestdagen, zegt hij. "Vroeger dacht je van: poeh, weer zo'n moedje. Maar voor mij worden kerst en oud en nieuw, en Sinterklaas ook zelfs, stiekem steeds belangrijker. Met z'n allen bij elkaar en die warmte van familie kunnen knuffelen en een kus geven. En kunnen huilen om wie er niet is. En kunnen lachen met wie er wel is."

Zoals bij alle liedjes van Racoon komt ook de tekst van Dicht Bij Het Vuur van Van der Weide. "Maar muzikaal maken we natuurlijk altijd alles gewoon samen", zegt hij over gitarist Dennis Huige, basgitarist Maarten van Damme en drummer Paul Bukkens. "Alleen als een zin grammaticaal niet klopt, of gewoon net iets te grof in de mond ligt, grijpt Dennis in", lacht de zanger.

Jeuken

"Ja, ik kan dan niet mijn mond houden", beaamt Huige, die ook bij het interview aanwezig is. "Soms doe ik dat wel, maar uiteindelijk gaat het dan toch te veel jeuken. Dan zeg ik: eh Bart, moet dit echt zo?", vertelt hij. Voor Dicht Bij Het Vuur was ingrijpen niet nodig, zegt Huige. "Nee, want dit was van begin tot eind gewoon schitterend."

Op de vraag of deze nieuwe single een voorbode is op een nieuw album, antwoordt Van der Weide bevestigend. "Wat mij betreft wel. Ik heb de smaak te pakken en volgens mij liggen we wel goed op één spoor. Dus dit wordt wel een mooi Nederlands album", zegt hij. Wanneer die plaat dan zou moeten verschijnen, houden de heren nog even in het midden. "Als 'ie af is", grapt de zanger.

Ziggo Dome

Tegelijk met de lancering van de nieuwe single start ook de kaartverkoop van het jubileumconcert dat de band volgend jaar op 2 oktober in Ziggo Dome geeft. Of het bij één concert blijft, willen de mannen nog niet zeggen. "Vooralsnog wel", zegt Van der Weide. "Rustig aan maar", vult Huige aan. "We kijken wel. Eerst deze."