De Toppers hopen met de komst van Mart Hoogkamer en Tino Martin de gelegenheidsformatie nog breder toegankelijk te maken dan deze al was. Dat stellen de zangers woensdag in gesprek met het ANP. Maandag werden de twee geïntroduceerd als nieuwe leden van de groep, nadat bekend werd dat Gerard Joling en René Froger stoppen.

Naast de "tien, vijftien Top 40-hits" die Martin (42) en Hoogkamer (28) meenemen, delen ze ook de ervaring van het optreden voor een publiek van 10.000 tot 20.000 man. "En we hopen dat onze achterban en alle fans ook naar ons komen kijken en met ons meekomen", zegt Martin. "Er komt natuurlijk ook een bak muzikaliteit mee", vult Froger aan. "Wat leuk is aan de jonge garde is dat zij natuurlijk in een bepaalde periode zijn opgegroeid, qua muziek. En die neem je natuurlijk ook allemaal mee."

"Wij maken muziek van deze tijd, maar we zijn ook echt allebei opgegroeid met de liedjes van Willy Alberti", vervolgt Martin over hemzelf en Hoogkamer. "Dat maakt mijn muziekkennis best breed, en die van Mart ook. Dat heb je nodig bij de Toppers, want daar komt gewoon alles voorbij." De komende editie van Toppers in Concert heeft als thema Grand Extravaganza. De optredens vinden plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2027 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Volgens Jeroen van der Boom past de muziek van Hoogkamer en Martin perfect bij de Toppers. Hij vertelt dat hij onlangs in Amsterdam in een café nummers als Nobody Else, Hartslag van de Stad, Jij Bent Zo en Als De Morgen Is Gekomen hoorde. "Met de komst van deze gasten is gewoon het cirkeltje rond. De 35-plusser wordt heel blij gemaakt, de 50-plusser wordt blij gemaakt. De jonge generatie wordt blij gemaakt en de gasten van 18, die Hartslag, Zij Weet Het en In Spanje allemaal meezingen. Het klopt."