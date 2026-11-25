CAIRO (ANP) - Voormalig PSV-speler en Marokkaans international Ismael Saibari is een van de vijf kandidaten voor de verkiezing van beste Afrikaanse voetballer van het jaar. De Afrikaanse voetbalbond CAF maakte woensdag de shortlist bekend.

De andere vier gegadigden zijn Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Brahim Díaz (Real Madrid), Pape Gueye (Villarreal CF) en Sadio Mané (Al Nassr). De Marokkaan Hakimi won de verkiezing vorig jaar. Díaz is ook Marokkaan, Gueye en Mané komen uit Senegal.

Alle vijf speelden in de bewogen finale van de Afrika Cup, die Senegal door een treffer van Gueye met 1-0 won, maar waarin de spelers van Senegal uit protest over het toekennen van een strafschop aan Marokko van het veld liepen.

De Afrikaanse bond ontnam na protest Senegal de titel en wees Marokko aan als winnaar. Het sporttribunaal CAS sprak dinsdag in een beroepszaak Senegal uit als rechtmatige winnaar.