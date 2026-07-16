Nieuwe tv-serie gebaseerd op De Odyssee in de maak

Er wordt gewerkt aan een nieuwe televisieserie gebaseerd op De Odyssee, getiteld Odysseus, meldt Deadline. Het nieuws komt in de nasleep van de nieuwste film van Christopher Nolan, die is gebaseerd op het Griekse gedicht van Homerus.

De Griekse distributeur Tanweer produceert de nieuwe serie. Karl Gajdusek, een van de uitvoerend producenten van de eerste reeks van Stranger Things, staat aan het hoofd van de productie. De Nederlander Roel Reiné is regisseur van het project. De opnames moeten begin 2027 beginnen in Griekenland en Armenië. Een releasedatum is niet bekend.

"We zijn dit avontuur bijna vijf jaar geleden begonnen met de visie om dit verhaal naar de huidige tijdsgeest te vertalen", zegt uitvoerend producent Jordan Dykstra. "We willen het publiek een authentieke en meeslepende weergave van het oude Griekenland bieden."

Er zijn al vaker film- en seriebewerkingen geweest van het verhaal. De nieuwe serie is niet gerelateerd aan de film van Nolan. Het langverwachte project van Nolan kan tot nu toe rekenen op lovende kritieken.