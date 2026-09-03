De terugkeer van Hongarije op het Eurovisie Songfestival lijkt weer een stap dichterbij te zijn gekomen. Volgens de Hongaarse nieuwssite Telex heeft de Hongaarse publieke omroep MTVA bij de European Broadcasting Union "een flinke korting" op het inschrijfgeld bedongen. Ook zou de omroep uitstel hebben gekregen op de inschrijftermijn tot begin december.

András Horváth, waarnemend omroepbaas, stelt tegenover Telex dat er nog geen besluit is genomen over een daadwerkelijke terugkeer. Die beslissing kan volgens hem pas worden genomen als er een nieuw bestuur is van de hervormde publieke omroep.

De nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar liet in mei al weten dat hij de mogelijkheden voor een terugkeer zou laten onderzoeken.

Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee aan het songfestival. Een officiële reden voor de afwezigheid van de afgelopen jaren werd niet gegeven, maar naar verluidt was deelname tegen de zin van de regering van toenmalig premier Viktor Orbán. Magyar versloeg Orbán dit jaar in de Hongaarse verkiezingen.